МОК рекомендовал спортивным федерациям не проводить турниры в Индонезии

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказаться от проведения соревнований в Индонезии, сообщает пресс-служба организации. Подобные меры приняты из-за отказа местных властей выдать визы израильским гимнастам для участия в чемпионате мира.

Также Исполком МОК принял решение «прекратить любые формы диалога» с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о проведении будущих Игр и других олимпийских мероприятий, пока местное правительство не предоставит гарантии въезда всем участникам, независимо от их национальности. Кроме того, МОК обязал представителей НОК Индонезии и Международной федерации гимнастики (FIG) явиться в штаб-квартиру организации в Лозанне для обсуждения ситуации с невыдачей виз.

Министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что решение о невыдаче виз израильской команде было принято «в соответствии со стремлением поддержать независимость Палестины». Федерация гимнастики Израиля (IGF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с двумя апелляционными жалобами с просьбой принять срочные временные меры. CAS отклонил обе апелляции.

Таисия Орлова