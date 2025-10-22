Offret представил дебютную коллекцию Ambient Punk сезона AW25/26

Мужской премиум-бренд Offret объявил о запуске и представил первую коллекцию Ambient Punk. В нее вошли куртки, парки и пальто для разных сезонов, базовые футболки, лонгсливы, худи и трикотаж, а также джинсы и брюки. Все изделия выполнены из тканей из Японии, Португалии и Италии с акцентом на фактурные ткани и выносливость. В цветовой палитре дебютной линейки преобладают серый, графитовый и бежевый оттенки. Коллекция исследует баланс между сдержанностью и внутренним протестом — это заметно в минималистичных, но выразительных силуэтах. Вся линейка уже доступна на сайте Offret.

