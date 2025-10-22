Минобороны показало кадры запуска «Синевы» и «Ярса» на тренировке ядерных сил

Министерство обороны России опубликовало видео тренировки стратегических ядерных сил, которой руководил президент Владимир Путин.

Показан пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк, ракета поразила заданную цель на полигоне «Кура» на Камчатке. Также продемонстрированы запуск ракеты «Синева» с подводной лодки «Брянск» в Баренцевом море и работа экипажа Ту-95МС.

В Кремле сообщили, что управление пусками производилось из Национального центра управления обороной.