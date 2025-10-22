Путин провел тренировку по управлению ядерными силами России

В России прошла плановая тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Тренировка проходила под руководством президента, верховного главнокомандующего Владимира Путина.

С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева». Самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет.

Как сообщила пресс-служба Кремля, управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной. На тренировке проверили подготовку органов военного управления, а также навыки оперативного состава по управлению подчиненными войсками. Все задачи тренировки выполнены.