США и Украина не решили, как Киев будет запускать американские крылатые ракеты Tomahawk в случае, если их поставки одобрит президент Дональд Трамп, сообщил Axios. Издание отмечает, что отсутствие у Украины доступных пусковых установок, вероятно, еще больше осложнило вопрос передачи оружия.

Axios сообщил, что Дональд Трамп «отправил» президента Украины Владимира Зеленского после встречи в Белом доме «с пустыми руками» и отказал ему в поставках этого оружия. Американский президент переключил свое внимание с вопроса о Tomahawk на переговоры с Россией. Эксперт Центра стратегических и международных исследований (признан нежелательной организацией) Том Карако выразил мнение, что поставки таких ракет подразумевают и «передачу средств для их эффективного использования».

Ракеты Tomahawk запускаются с моря с надводных кораблей и подводных лодок. Axios отмечает, что у Украины нет возможности организовать такие пуски. Вероятнее всего, Киев планирует запускать такие ракеты с земли.

Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой в Белом доме 17 октября заявил, что Вашингтону самому нужны Tomahawk. Передача всех ракет Украине, по его словам, может подвергнуть страну опасности.