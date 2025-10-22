Движение по четырем полосам улицы Пугачева в Уфе могут открыть до 30 ноября

До 30 октября в Уфе планируется открыть движение по четырем полосам улицы Пугачевой на участке от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков, в течение ноября — на участке до разявзки с улицей Генерала Рыленко. Об этом на совещании в городской администрации рассказал начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Реконструкция улицы Пугачевой ведется в два этапа с весны 2022 года, генподрядчиком объекта является АО «Башкиравтодор». Сдача дороги планировалась к концу июня прошлого года, но сроки были перенесены на конец года. Однако в декабре завершить работы целиком тоже не удалось. На сегодня движение возможно по двум полосам на участке между улицами Сочинской и Геофизиков. Как сообщал «Ъ-Уфа», перенос сроков вызвал претензии республиканской прокуратуры.

Нынешняя стоимость реконструкции составляет около 2,48 млрд руб.

По словам господина Паппе, на первом участке подрядчики обустраивают бортовые камни, дорожную одежду, на втором земляное — полотно и подпорные стены.

Идэль Гумеров