Как используют распознавание лиц в Московской области

Пилотный проект по распознаванию лиц с помощью камер был введен в 2019 году в общественных местах Красногорска, Химок и Реутова. Сотрудники правоохранительных органов получили доступ к базам данных системы и возможность идентифицировать человека по изображению.

В 2022 году камеры с функцией распознавания лиц стали фиксировать переход гражданами железнодорожных путей на красный сигнал светофора и в неположенном месте. Фото- и видеоматериалы с этих устройств в онлайн-режиме передаются сотрудникам транспортной полиции на станциях. Система способна установить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

По данным на август 2025 года в Подмосковье установлено почти 160 камер с системой видеоаналитики на 90 железнодорожных станциях в 36 округах. С их помощью к середине года было зафиксировано более 2,2 тыс. нарушений, самое частое из которых — переход в неположенном месте.

По отчетам регионального Минтранса, на участках, где установлены умные камеры, количество случаев травмирования сократилось на 90% с 2022 года. В целом на железнодорожных переходах региона люди получают травмы на 30% реже.