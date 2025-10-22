В МВД рассказали о пользе режима «инкогнито» в браузере

Работа в режиме «инкогнито» в браузере имеет смысл в случае работы с чужим или общественным компьютером, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. Также анонимность в браузере пригодится при проверке сайта для нового пользователя или при входе в дополнительный аккаунт, не выходя из основного.

«Этот режим (инкогнито.— “Ъ”) не делает вас анонимным, он лишь убирает за вами следы на вашем устройстве»,— пишет Киберполиция России в Telegram-канале. В МВД отметили, что анонимность в сети — это временная «чистая сессия», в которой не сохраняется история просмотров. При этом провайдер, системный администратор Wi-Fi и сам сайт видят «цифровой след» пользователя и не могут его защитить от злоумышленников.

Вчера генпрокурор Александр Гуцан рассказал о сформированной совместно с Росфинмониторингом, МВД и Центробанком единой базе цифровых следов преступлений. По словам господина Гуцана, база содержит сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и сайтов.