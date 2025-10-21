В России создали базу цифровых следов кибермошенников для их блокировки

Ущерб от киберпреступлений в России достигает сотен миллиардов рублей, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Он рассказал, что в стране создали базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генпрокурор Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Гуцан выступил на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. Он сообщил, что за последние пять лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40% от общего числа. В прошлом году их количество превысило 765 тыс., а ущерб исчисляется «сотнями миллиардов рублей», из которых четверть похитили у граждан.

Наиболее уязвимыми категориями генпрокурор назвал пенсионеров и несовершеннолетних. По его словам, у преступников нет «никаких морально-нравственных барьеров». «Ими широко применяются методы социальной инженерии, анонимные средства коммуникации и финансовых транзакций. Большинство деяний носят организованный трансграничный характер, что усложняет их пресечение»,— отметил Александр Гуцан (цитата по ТАСС).

Генпрокуратура вместе с Росфинмониторингом, МВД и Центробанком сформировала единую базу цифровых следов преступлений. В ней содержатся сведения о более 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и сайтов, уточнил господин Гуцан. Эта база помогает выявлять «серийные посягательства», а также прекращать работу мошеннических кол-центров и замораживать преступные доходы, добавил он.

