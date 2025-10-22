Вместо регулярных подписок россияне все чаще выбирают разовую поддержку авторов контента. Трафик на сервисы для приема донатов в этом году вырос втрое. В то же время платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4%, а время пользования ими сократилось на 40%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 года. Смена предпочтений особенно заметна на примере лидеров. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала года увеличился почти в три раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%.

LVMH рассматривает возможность продажи своей 50-процентной доли в Fenty Beauty, которой компания владеет совместно с певицей Рианной, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, компания работает над продажей с инвестиционным банком Evercore.

Очки основателя группы The Beatles Джона Леннона, гитару автора песен рок-группы Oasis Ноэла Галлахера и фетровую шляпу певца Майкла Джексона намерены продать на аукционе в Лондоне. Об этом сообщает аукционный дом Prop Store, выступающий организатором торгов. Там ожидают, что аксессуар Леннона может уйти с молотка за 300тыс. фунтов. Проведение аукциона намечено на 23 октября.