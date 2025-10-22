Экс-замминистра молодежи Татарстана стал помощником главы Зеленодольского района

Бывший заместитель министра молодежи Татарстана Денис Лулаков назначен помощником главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева. О его новом назначении сообщил мэр Зеленодольска в своем Telegram-канале.

Денис Лулаков занимал должность заместителя министра молодежи Татарстана с 2023 года. До этого, с 2017 года, он работал в администрации Зеленодольского района, включая пост заместителя руководителя исполкома по социальным вопросам.

Накануне стало известно, что его и Айгуль Сабирову исключили из списка сотрудников министерства на официальном сайте.

Анна Кайдалова