Гуцериев выиграл суд об отмене введенных против него санкций ЕС

Бизнесмен Михаил Гуцериев добился удовлетворения своего иска в Суде ЕС — он требовал снятия с себя европейских санкций.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бизнесмен Михаил Гуцериев

Согласно судебному постановлению, решение по санкциям в отношении господина Гуцериева от 26 февраля 2024 года отменено. Судебные издержки должен оплатить Совет ЕС.

ТАСС отмечает, что Совет уже дважды принимал новые решения о санкциях в отношении бизнесмена. Поэтому нынешнее постановление не гарантирует автоматическую отмену ограничений для Михаила Гуцериева.