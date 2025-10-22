Люди проводят все меньше времени в соцсетях

Проведенное в Германии исследование показало, что количество времени, которое люди проводят в соцсетях, перестало расти, хотя раньше постоянно увеличивалось.

По данным The Times и Die Zeit, с 2023–2024 годов в большинстве возрастных групп в Германии этот показатель либо перестал увеличиваться, либо начал незначительно снижаться. Среди людей в возрасте от 25 до 34 лет он остается на одном уровне — чуть более 130 минут в день. Среди людей в возрасте от 16 до 24 лет он достиг пика в 160 минут, после чего начал снижаться. Единственная возрастная группа, в которой он продолжает заметно расти,— это люди в возрасте от 55 до 64 лет, самая старшая группа населения.

Исследователи пока не уверены в том, что именно стало причиной такого явления. Некоторые предполагают, что растущий объем «инфошлака», генерируемого искусственным интеллектом, начал отталкивать людей от таких наполненных медиаконтентом платформ, как TikTok.

Евгений Хвостик