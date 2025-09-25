Потоки информационного шлака от ИИ снижают производительность труда

Ученые Стэнфордского и Гарвардского университетов выяснили, что сгенерированный ИИ низкокачественный контент негативно отражается на производительности труда. Исследователи назвали это явление workslop (work — работа, slop — шлак, помои). Оно обозначает ситуацию, когда людям в процессе работы приходится буквально продираться через потоки сгенерированного ИИ контента — новостных сообщений, электронных писем, других текстов, изображений, видеороликов и т. п.

В рамках исследования в августе—сентябре было опрошено 1150 граждан США, работающих в офисах. 40% респондентов заявили, что им пришлось сталкиваться с workslop, который мешает им работать. Опрошенные также сообщили, что на разгребание информационного шлака, сгенерированного ИИ, им приходится тратить до 1 часа 56 минут в день. 53% опрошенных заявили, что такая ситуация вызывает у них раздражение, 38% — озадаченность, 22% — оскорбление. С учетом зарплат опрошенных исследователи подсчитали, что потеря рабочего времени и концентрации на инфошлак от ИИ снижает продуктивность сотрудника в среднем на $186 в месяц. Таким образом, для компании средних размеров (около 10 тыс. сотрудников) это приводит к потере $9 млн в год.

Исследователи отмечают, что по мере развития ИИ людям придется научиться фильтровать мусорный контент. Они подчеркивают, что ИИ уже помог оптимизировать производственные процессы в целом ряде отраслей — финансовой, информационной, научно-исследовательской и т. д., поэтому при использовании ИИ в конструктивных целях положительные результаты могут превзойти все ожидания.

Евгений Хвостик