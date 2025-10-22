Главой ГЖИ Оренбуржья назначен экс-руководитель ГЖИ Самарской области Евгений Федюкин

Евгений Федюкин назначен на должность начальника государственной жилищной инспекции по Оренбургской области с 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Евгений Федюкин в декабре прошлого года занял пост врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области — главного жилищного инспектора региона. В конце января 2025 года он вернулся на должность заместителя руководителя ГЖИ Самарской области.

Ранее сообщалось, что Сергей Климонтов освобожден от должности исполняющего обязанности начальника государственной жилищной инспекции Оренбургской области 21 октября из-за срыва отопительного сезона.

Руфия Кутляева