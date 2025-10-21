Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Госжилинспекции Оренбуржья уволен за срыв отопительного сезона

Сергей Климонтов освобожден от должности исполняющего обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев на заседании в правительстве. Основанием для отставки чиновника стал срыв отопительного сезона в регионе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы с вами уже обговаривали, Сергей Иванович. В прошлый раз я вас в командировку отправлял. До этого уже делал замечание. Такая работа — неудовлетворительная работа. Я вас освобождаю от должности»,— сказал Евгений Солнцев.

Перед этим губернатор Оренбуржья зачитал на заседании правительства жалобы жителей региональной столицы на отсутствие отопления на улице братьев Башиловых, 17/3, в Тоцком переулке, 2, и Калинина, 16 и 17. В ответ на обращения ГЖИ предлагало жителям самостоятельно стравить воздушные пробки в трубах домов. Евгений Солнцев назвал такие ответы чиновников «стандартными отписками».

По информации мэрии Оренбурга, с начала отопительного периода до 20 октября включительно в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 1334 заявки на тему отсутствия отопления. Из них были отработаны 1099, на контроле находятся 235.

Георгий Портнов