Глава Госжилинспекции Оренбуржья уволен за срыв отопительного сезона

Сергей Климонтов освобожден от должности исполняющего обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев на заседании в правительстве. Основанием для отставки чиновника стал срыв отопительного сезона в регионе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы с вами уже обговаривали, Сергей Иванович. В прошлый раз я вас в командировку отправлял. До этого уже делал замечание. Такая работа — неудовлетворительная работа. Я вас освобождаю от должности»,— сказал Евгений Солнцев.

Перед этим губернатор Оренбуржья зачитал на заседании правительства жалобы жителей региональной столицы на отсутствие отопления на улице братьев Башиловых, 17/3, в Тоцком переулке, 2, и Калинина, 16 и 17. В ответ на обращения ГЖИ предлагало жителям самостоятельно стравить воздушные пробки в трубах домов. Евгений Солнцев назвал такие ответы чиновников «стандартными отписками».

По информации мэрии Оренбурга, с начала отопительного периода до 20 октября включительно в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 1334 заявки на тему отсутствия отопления. Из них были отработаны 1099, на контроле находятся 235.

Георгий Портнов