Путин назвал плановой тренировку ядерных сил

Президент России Владимир Путин вышел на связь с военными перед началом тренировки ядерных сил страны из ситуационного центра в Первом корпусе Кремля. В обращении к ним глава государства подчеркнул, что такое мероприятие проводится планово.

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать»,— сказал господин Путин.

Сегодня российский президент провел плановую тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. На тренировке проверили подготовку органов военного управления, а также навыки оперативного состава по управлению подчиненными войсками.