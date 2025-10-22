На Нижнем Дону нашли древний зуб неандертальца

На южном берегу Таганрогского залива ученые обнаружили убедительные следы пребывания человека раннего, среднего и позднего палеолита. Об этом сообщает пресс-служба федерального исследовательского центра «Южный научный центр Российской академии наук».

По данным ученого сообщества, первые люди появились на территории Нижнего Дона около 500 тысяч лет назад, в раннем палеолите, однако археологических свидетельств этого периода сохранилось мало. Значительно больше материалов относится к среднему палеолиту — времени обитания неандертальцев в Восточной Европе.

Этот период в регионе представлен культурными остатками возрастом от 300 до 40 тысяч лет. Следы древних поселений обнаружены на стоянках Носово, Рожок, Бирючья Балка 2, Марьева Гора и других. Единственной антропологической находкой стал зуб неандертальца из стоянки Рожок I на северном берегу Таганрогского залива.

«На протяжении этого отрезка времени климат существенно менялся в рамках ледниковой эпохи, холодные и сухие периоды оледенения сменялись относительно теплыми межледниковыми фазами. Фауна крупных млекопитающих была представлена древними слонами, бизонами, различными видами оленей и лошадей, хорошо приспособленных к открытым ландшафтам. Каменные орудия изготавливались преимущественно из кремня аллювиального генезиса. Основу существования составляла охота на крупных копытных животных, ведущих стадный образ жизни», — рассказал доктор исторических наук Александр Колесник, представляющий Донецкий государственный университет.

Константин Соловьев