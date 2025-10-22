Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом строительном проекте компании в ОАЭ, реализуемом совместно с ONIRO Group.

Я уже рассказывала про девелоперские проекты, связанные с ювелирно-часовым брендом Jacob & Co, а именно — небоскреб Burj Binghatti Jacob & Co Residences в Дубае. Теперь у бренда новые строительные инициативы. ONIRO Group, недавно получившая эксклюзивную лицензию на развитие мебельной линии Jacob & Co Haute Living, объявила о новом проекте в этом сотрудничестве — Jacob & Co Beachfront Living by Ohana. Комплекс расположен в Аль-Джурфе — месте между Дубаем и Абу-Даби, где природный заповедник соседствует с побережьем Персидского залива.

В общей сложности к 2028-му обещают построить 457 резиденций: апартаменты с видом на море, виллы, пентхаусы и Sky Mansions с отдельными лифтами. ONIRO Group отвечает, разумеется, и за меблировку и оформление интерьеров: все будет заполнено предметами из уже упомянутой коллекции Jacob & Co Haute Living. Предприимчивость Джейкоба Арабо заставляет подумать, что мебелью и зданиями все не ограничится. Ведь лицензию можно продать и на чипсы, и на спа, и на ресторан.

Анна Минакова