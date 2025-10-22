Минфин назвал сроки IPO «Дом.РФ»

Первичное размещение акций на бирже (IPO) госкорпорации «Дом.РФ» должно пройти через несколько недель, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, спрос на это IPO «очень высокий».

«Это будет классическое IPO, которое проводится крупнейшими российскими организаторами. Они делают свою работу как обычно хорошо и, соответственно, эти акции предлагаются как крупным институциональным инвесторам, так и рознице»,— рассказал замминистра на форуме Мосбиржи по корпоративному управлению (цитата по «РИА Новости»).

«Дом.РФ» планирует привлечь через IPO до 30 млрд руб. Как выяснил «Ъ», о деталях размещения может быть объявлено после ноябрьских праздников, а сама сделка может быть закрыта в третьей декаде ноября. Несмотря на интерес участников рынка, размещение, скорее всего, не обойдется без крупных якорных инвесторов.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторов готовят к переподписке».