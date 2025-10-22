Пятерых жителей Ставрополья обвинили в нападении на полицейских

В Советском округе Ставропольского края пятеро местных жителей обвиняются в применении насилия в отношении полицейских (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Четверо взрослых людей и один несовершеннолетний избили стражей правопорядка на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 29 апреля. Во время патрулирования кладбища полицейские сделали замечание группе лиц по поводу распития спиртных в общественном месте.

«Обвиняемые проигнорировали законные требования, стали вести себя агрессивно и оказали активное неповиновение, причинив троим правоохранителям телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибленных ран лица и головы»,— отметили в ведомстве.

Четверо фигурантов были задержаны по горячим следам. Пятому нападавшему, которым оказался 17-летний подросток, удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск, а после найден.

На время следствия фигуранты были взяты под сражу, вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн