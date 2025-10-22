«Самый значительный рост у премиального сектора горной недвижимости в Сочи»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких курортных регионах наиболее популярны лоты, совмещающие функциональность квартиры и гостиничные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Сервисные апартаменты — тренд в стране, который невозможно не заметить. Таких проектов становится все больше. По формату их разделяют на городские и курортные, отмечают эксперты компании NF Group. К примеру, общий проектный объем сервисных апартаментов в сочинском горном кластере почти вдвое превосходит объем Архыза и почти в два с половиной раза Шерегеша, посчитали брокеры. При этом практически треть текущей экспозиции сформирована элитным классом, это курортные проекты. Суммарный объем в уже готовых и еще строящихся комплексах горного кластера Сочи в Красной Поляне — более 2 тыс. юнитов. Они предлагаются в различном состоянии, в том числе в корпусах, требующих косметического ремонта.

На второй строчке — динамично развивающийся Архыз, в этой локации проектный объем оценивают почти в 1,2 тыс. лотов, а текущее предложение — не более 260 сервисных апартаментов. Далее идут горы Шерегеша с общим проектным объемом апарт-отелей в экспозиции менее 900 лотов, а также кластеры Алтая и Домбая. Средневзвешенная стоимость недвижимости в комплексах курортного формата по всей стране фиксируется на отметке в 635 тыс. руб. за «квадрат».

По мнению экспертов Mantera Group, у сегмента есть дальнейшие перспективы активного развития. И самый значительный рост, вероятно, у премиального сектора горной недвижимости в Сочи. Как по объему предложения, так и по росту цен. Так, на курортный формат в Красной Поляне приходится более половины от всего проектного объема предложения в элитном сегменте, а цены доходят до 1 млрд руб. за шале.

Светлана Бардина