Доля «КамАЗа» на российском рынке грузовых автомобилей в 2025 году достигла 34%, что вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин, сообщает пресс-служба Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля «КамАЗа» на рынке грузовиков России выросла до 34%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Доля «КамАЗа» на рынке грузовиков России выросла до 34%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам главы автогиганта, по итогам года в стране ожидаются продажи на уровне 50 тыс. грузовиков. Также прогнозируется рост экспорта примерно на 10% преимущественно за счет поставок в страны Азии и Ближнего Востока.

Согласно данным Минпромторга, за девять месяцев 2025 года продажи грузовых автомобилей в России снизились на 56% и составили 40,3 тыс. единиц против 91,5 тыс. годом ранее.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» спрогнозировал падение рынка автомобилей в 2025 году.

Анна Кайдалова