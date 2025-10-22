Футбольная академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших футбольных академий. Перечень опубликован на сайте организации.

При составлении списка эксперты CIES разработали индекс, который учитывает количество подготовленных футболистов, уровень клубов, за которые они выступают, а также количество игрового времени в официальных матчах. Всего в рейтинге представлено 100 клубных академий из 49 лиг.

96-е место заняла академия московского «Локомотива». Клуб подготовил 30 игроков, которые в общей сумме провели 2567 минут в официальных встречах. Индекс подготовки — 32,8 баллов.

Топ-10 футбольных академий по версии CIES выглядит следующим образом:

«Бенфика» (Португалия) — 105,1; «Барселона» (Испания) — 98,7; «Ривер Плейт» (Аргентина) — 98,3; «Аякс» (Нидерланды) — 97,6; «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 95,0; «Спортинг» (Португалия) — 83,4; «Динамо» (Хорватия) — 77,9; «Дефенсор» (Уругвай) — 77,0; «Реал» (Испания) — 74,8; «Велес Сарсфилд» (Аргентина) — 73,8.

Таисия Орлова