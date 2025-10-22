Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как и почему эстетика XVIII века вновь завоевывает популярность у аудитории.

Стиль рококо вернулся, став трендом года. Роскошная эстетика Франции XVIII века заняла не только подиумы, но и соцсети. Аналитики замечают, что художественный стиль заинтересовал пользователей в самых разных аспектах. По данным сервиса Pinterest, количество поисковых запросов по ключевым словам «наряды в стиле рококо» выросло на 5,465%. Оформление экстравагантных вечеринок в таком же духе ищут в 2025 году на 140% чаще, чем прежде. Свадьбы в стиле рококо пользователи платформы изучают чаще на 95%.

Современный стиль рококо подразумевает все ту же базу, что и прежде: пастельные тона и роскошные броские детали. Золото, всевозможные завитки и узоры при этом получают обновленный облик. Оборки, банты, вышивки щедро разбавляют задержавшийся в fashion-среде строгий минимализм. Мотивы рококо явно уже второй сезон используют модные бренды от Chanel до Loewe. Блестящая тафта для топов, рукава с буфами, роскошные воротники из шитья, пышные юбки и украшения из золота и жемчуга становятся как раз отличительными чертами образов в возрожденном стиле. Судя по публикациям в европейском глянце, иногда достаточно повязать огромный бант поверх свитера и джинсов, и вот уже образ резко приобрел характер.

Интерес широкой аудитории к адаптации элементов из XVIII века к своему гардеробу, кстати, подстегнули и сериалы. «Бриджертоны» и «Мария-Антуанетта» вернули в повестку исторические платья и даже балы. Публика скучает по роскоши Версаля и богатству ушедшей эпохи. В противовес контролю, власти, осознанности на первый план выходят игривость, фантазия, эффект праздника. Свобода против порядка. Неудивительно, что и TikTok захватывает эстетика coquette.

Яна Лубнина