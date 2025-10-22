«Англию можжевеловая водка чуть не погубила»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, почему властям в XVII веке пришлось пересматривать внешнюю и внутреннюю политику из-за напитка.

Джин — этот напиток называют исконно английским, и зря. Настоящая его родина — Голландия. Зато Англию можжевеловая водка как раз-таки чуть не погубила. В 1678-м английский парламент встал на тропу торговой войны с соседями за проливом, запретив импорт французского вина и бренди под лозунгом «Пей английское». Британия встала за перегонные аппараты, вооружившись рецептом голландской можжевеловки. На джин шла дешевая порченная пшеница с изысканными добавками вроде скипидара и птичьего помета. К стандартной убойной порции за два пенни в кабаках прилагалась охапка соломы для комфортного сна. Преступность в Лондоне взлетела ракетой, матери забывали в притонах детей, по улицам бродили голые пьяницы, пропившие одежду… Властям пришлось срочно вводить лицензии, пошлины и акцизы, а заодно вновь открывать торговые пути для французских вин. Худой мир лучше национального алкоголизма.

Павел Шинский