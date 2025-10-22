Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, какие романтические и не очень истории выслушивают борцы с запрещенными веществами.

Удивительно, но даже физическая близость для спортсменов может оказаться проблемой. Историй масса. Так, в 2019-м многократная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Винсент-Лапуант сдала положительную пробу и обвинила в этом своего бойфренда. Партнера девушки проверили, и версия подтвердилась. Концентрация запрещенного препарата в его крови была высокой, а у канадки нашли только остаточные следы. Стоит сказать, что молодой человек чемпионки тоже был атлетом, так что в итоге он получил дисквалификацию.

В другой истории, которую поведал миру прыгун с шестом Шон Барбер, наказывать было некого, по крайней мере, за употребление запрещенных препаратов. Дело в том, что у канадца в крови нашли распространенный наркотик. Но Шон утверждал, что всего лишь встречался с дамой легкого поведения, которая и принимала препарат. Ему поверили, хотя на этом история не закончилась. Через год прыгун признался, что девушки его не интересуют в принципе, но, несмотря на этот факт, допинговое дело на пересмотр так и не отправили.

Любопытно оправдал свою положительную пробу испанский ходок Даниэль Пласа: он заверил борцов с допингом, что перед соревнованиями был близок с женой. Ее организм из-за беременности в этот момент вырабатывал повышенную концентрацию гормонов, и поэтому у Даниэля нашли анаболические стероиды. Ну а французский теннисист Ришар Гаске вообще поведал всем романтическую историю о мимолетном поцелуе незнакомки на одной из вечеринок. Вроде как наркотики в его кровь попали именно так. Борцы с допингом вздохнули и согласились. По крайней мере, те два с половиной месяца дисквалификации, которые получил француз, серьезным наказанием назвать сложно.

Владимир Осипов