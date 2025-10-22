Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о компактном внедорожнике японского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

В объявлениях о продаже автомобилей с пробегом у нас до сих пор встречается немало предложений купить внедорожник Mitsubishi Pajero Mini. Большинству из них порядка 20 лет, кузов исключительно трехдверный, руль — только справа, потому что выпускался автомобиль для внутреннего рынка. Бензиновый двигатель объемом 0,7 л развивает 64 л. с., но привод полный. И самое главное — внешность! Выглядит автомобиль как сверхпопулярный и сверхугоняемый в лихие девяностые «взрослый» Pajero. Только этот автомобиль маленький, потому и называется Mini. Длина кузова у него меньше, чем у Kia Picanto.

Вероятно, этим же путем решила пойти компания Toyota, представив на этой неделе уменьшенную копию Land Cruiser, присвоив ей индекс FJ, оставшийся после снятой несколько лет назад с производства модели. Правда, Toyota Land Cruiser FJ все же не такой экстремально маленький, каким был Pajero Mini. Длина кузова 4,5 м, дверей пять. А масса автомобиля — без малого 2 тонны. Бензиновый двигатель объемом 2,7 л развивает 163 л. с. Коробка — шестиступенчатый автомат, привод полный. Динамические характеристики пока не раскрываются. Вариантов дизайна интерьера предполагается два, как у стартовавшего в прошлом году Land Cruiser 250 Prado. Современный дизайн — с подковообразными фарами. И ретро, где фары круглые, и сам автомобиль в целом похож на модель из 1970-80-х.

Производство внедорожника предполагается наладить на заводе Toyota в Таиланде, а основными рынками сбыта для Land Cruiser FJ названы Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка и Ближний Восток. Перспективы Европы и США пока не ясны, но для нас тут важно, что автомобиль будет выпускаться и с привычным для нас левым рулем. Все равно машину придется везти параллельным импортом, если, конечно, новый утильсбор оставит хоть какую-то разумность подобной затеи.

Дмитрий Гронский