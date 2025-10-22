«ИИ предложил свыше 300 новых вариантов»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как AI модернизировал бактериофаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

Искусственный интеллект впервые сотворил жизнь. Впрочем, пока речь идет только о вирусах. Но они уже научились успешно уничтожать определенные бактерии по заранее согласованной инструкции. Этот шаг, по мнению ученых из Калифорнии, может кардинально поменять восприятие биотехнологий и в целом роли больших языковых моделей в науке.

За основу был взят определенный вид бактериофага — вируса, с которым можно легко экспериментировать. Искусственный интеллект предложил свыше 300 новых вариантов. Ученые синтезировали их в лаборатории, и 16 оказались полностью функциональными. Тогда в чашке Петри разразилась настоящая битва. Вирусы набросились на кишечную палочку, внедрили свою ДНК в клетки бактерий, начали размножаться внутри, и в конечном счете соперник был поражен. Как обратили внимание исследователи, некоторые искусственные вирусы оказались даже эффективнее, чем настоящие. То есть они были не просто скопированы по образу и подобию — большая языковая модель вносила свои коррективы.

Такие решения могли бы пригодиться для разработки антибиотиков, а следующим шагом, как рассказали ученые в интервью журналу Nature, станет жизнь, созданная искусственным интеллектом. Конечно, это случится не скоро, потребуются эксперименты, время, миллионы попыток… Но эксперты уже сейчас задаются вопросом: а что, если такие вирусы не захотят подчиняться человеку?

Анна Кулецкая