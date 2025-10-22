O Globo: Лула и Трамп проведут переговоры 26 октября на полях саммита АСЕАН

Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп намерены провести переговоры 26 октября, сообщает издание O Globo. Встреча должна пройти на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как отмечается в публикации O Globo, встреча уже подтверждена правительствами двух стран. «По словам дипломатов, знакомых с ситуацией, пока неизвестно только время встречи»,— говорится в материале.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио принял в Вашингтоне министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру. Основное внимание уделялось экономическим связям Бразилии и США. Как пишет O Globo со ссылкой на бразильских официальных лиц, в Бразилии ожидают, что переговоры лидеров на саммите АСЕАН могут проложить путь к торговым переговорам и более стабильному политическому диалогу двух стран.

В августе Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на бразильские товары. В результате общий размер тарифов на некоторые виды экспорта из Бразилии достиг 50%. Под повышенные пошлины попали, прежде всего, кофейная и мясная продукция. Ограничения также коснулись отдельных представителей судебной системы Бразилии. Во время сентябрьского телефонного разговора с президентом США Лула да Силва призывал отменить введенные США пошлины и снять ограничительные меры, введенные США против бразильских чиновников.

47-й саммит АСЕАН пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26-28 октября. Президент Бразилии Лула да Силва уже подтвердил свое участие. Он станет первым президентом Бразилии, который примет участие во встрече лидеров стран АСЕАН. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, прибудет в страну 26 октября. Малазийский министр говорил, что господин Трамп «с нетерпением ждет» возможности стать свидетелем подписания соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей на саммите АСЕАН.

Анастасия Домбицкая