Роскомнадзор взял на себя ответственность за сбои в работе мессенджеров

Роскомнадзор начал «частичное ограничение» работы мессенджеров Telegram и WhatsApp в России, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Ведомство официально связало это с необходимостью противодействия преступникам, которые, по данным правоохранителей и многочисленным обращениям граждан, активно используют мессенджеры для обмана и вымогательства денег. В частности, сбои и ограничения фиксируются в южных регионах страны, включая Ставропольский край, Ростов-на-Дону, Сочи и Адыгею, а также на Урале.

В ведомстве утверждают, что меры носят частичный характер и направлены на безопасность пользователей. Сбои в работе были замечены с 21 октября и продолжаются, при этом операторы связи заявляют, что причины ограничений не зависят от них.

Ранее, 13 августа 2025 года, Роскомнадзор уже инициировал частичные ограничения на голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp по аналогичным причинам. Пользователи со всей страны, в том числе из Владикавказа, Красноярска и Владивостока, сообщили о перебоях, задержках сообщений и невозможности открыть веб-версию приложений.

Станислав Маслаков