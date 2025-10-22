Четверть жителей Ростова намерена работать на пенсии

Каждый четвертый житель Ростова-на-Дону полагает, что в пенсионном возрасте он будет работать или подрабатывать. Государственную пенсию, как основной источник дохода, рассматривают лишь 22% опрошенных. 13% планируют использовать свои личные сбережения. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Из числа опрошенных всего 3% респондентов рассчитывают на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды. Помощь детей как основной способ обеспечения дохода практически не рассматривается (1%).

Женщины чаще ориентируются на государственную пенсию и трудоустройство, тогда как мужчины больше полагаются на личные накопления и средства из негосударственных пенсионных фондов.

Среди респондентов старше 45 лет значительная доля, а именно 30 и 33%, рассчитывают на государственную пенсию и продолжение трудовой деятельности до преклонного возраста, что превышает показатели среди горожан младше 35 лет, где соответствующие цифры составляют 17 и 21%. В то же время поколение до 35 лет чаще рассматривает личные сбережения как основной источник дохода (19%), в то время как среди опрошенных старше 45 лет этот вариант выбирают лишь 7%.

Ростовчане с высшим образованием чаще планируют получать государственную пенсию (25%) и работать (33%) по сравнению с теми, у кого среднее профессиональное образование (20% и 21% соответственно).

Среди горожан с доходом до 50 тыс. руб. ежемесячно 31% рассчитывает на государственную пенсию, а 37% — на продолжение трудовой деятельности. В группе с доходом от 100 тыс. руб. доля полагающихся на государственные выплаты снижается до 18%, а на работу — до 21%. При этом они чаще рассчитывают на личные накопления (20% против 12% среди тех, кто зарабатывает меньше среднего).

Наталья Белоштейн