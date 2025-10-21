В Петербурге вскрыли схему получения страховых выплат за счет инсценировки ДТП

Полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти задержала 12 автомобилистов, подозреваемых в инсценировке аварий для получения страховых выплат. Сумма ущерба превысила 170 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации правоохранителей, водители съезжали с дороги и врезались в деревья. Далее они предоставили в страховые компании подложные сведения о повреждениях и участниках аварии.

Таким образом автомобилисты получали крупные денежные компенсации незаконным способом. Их размер был сопоставим со стоимостью самого автомобиля.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ. Полиция принимает меры для выявления всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, супругов обвиняют в Петербурге в хищении 6,5 млн рублей под видом брокерских услуг. На них заведено дело по статье о мошенничестве путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Татьяна Титаева