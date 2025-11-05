Кухня по-итальянски

Мебельные фабрики представили свои новые разработки для кухни. Их отличают удобство, функциональность, дизайн, который адаптируется к разным стилистическим решениям интерьера, и конечно, суперсовременная техническая начинка.



Арт-объект

Opera, Henge

Архитектор Массимо Кастанья предложил изменить подход к созданию кухни: отказавшись от стандартных модулей и комплектаций, он представил проект на границе дизайна и современного искусства. Модель Opera больше напоминает скульптуру из камня, чем традиционный остров или гарнитур. Ритмично чередующиеся массивные блоки разного размера выполнены из цельных кусков мрамора с динамичным природным рисунком и прекрасно адаптируются к любым помещениям. Каждый изгиб и контур проработан с максимальным вниманием к деталям и выполнен вручную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Henge Фото: Henge Фото: Henge Фото: Henge Следующая фотография 1 / 4 Фото: Henge Фото: Henge Фото: Henge Фото: Henge

Opera предполагает нестандартные размеры и возможности выбора материала, заказчик может полностью кастомизировать дизайн в соответствии с индивидуальными потребностями. Предлагается как отдельно стоящий кухонный остров, так и опции настенного монтажа. Кухня может быть дополнена столом и цоколем из вороненой стали, ящиками из массива дерева, а также аксессуарами — от металлических поддонов до разделочных досок. Стильный минимализм с максимумом возможностей.

Эффектный контраст

Atlante+Virtus, L’Ottocento

Дерево и сталь — самое трендовое сочетание в кухонном дизайне последних лет. Такую модель разработала итальянская фабрика L’Ottocento вместе со студией Russo Sgarbossa. В центре композиции — двойной остров из винтажной состаренной шлифованной стали: в одной его части размещены варочная панель и выдвижная вытяжка, другая выполняет роль барной зоны.

Комбинация прямых линий и округлых форм смягчает строгость металла, делает геометрию модели интереснее и отсылает к стилю Мемфис. В качестве ручек для выдвижных ящиков и дверей используется латунный профиль, который повторяет рисунок филенок на фасадах из древесины итальянского ореха. За ними скрыты шкафы для хранения и встроенная техника. Буазери эффектно контрастируют с современным силуэтом острова. За счет благородства и тепла дерева лаконичный дизайн выглядит элегантно и изысканно. Кухня Virtus может использоваться в разных дизайнерских решениях, например, в традиционной комбинации с базовыми и навесными шкафами или с отделкой стен, полок и столешницы матовой шлифованной сталью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento Следующая фотография 1 / 5 Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento Фото: L’Ottocento

Все для вечеринки

Bar & Lounge, Officine Gullo

Производители кухонь обычно обходят вниманием барную зону, предлагая скупой набор предметов, состоящий, как правило, из стойки и кресел. Но только не флорентийская фабрика Officine Gullo. Разработанная ею коллекция Bar & Lounge включает все необходимое: от полностью оборудованных навесных шкафов, полок и стеллажей до барных тележек и других мобильных объектов. Все элементы выдержаны в едином стиле, легко комбинируются и прекрасно адаптируются к любым конфигурациям пространства. Предметы мебели выполнены вручную из массива дерева и декорированы вставками из латуни.

По желанию заказчика в отделке могут быть использованы мрамор Corteccia и сатинированный никель, а также любая цветовая палитра, чтобы предметы коллекции идеально вписались в интерьер. Дизайнеры бренда подберут для барной зоны бытовую технику, раковины, смесители, холодильники для вина, емкости для льда и всевозможные аксессуары. Останется только составить список гостей для коктейльной вечеринки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Officine Gullo Фото: Officine Gullo Фото: Officine Gullo Следующая фотография 1 / 3 Фото: Officine Gullo Фото: Officine Gullo Фото: Officine Gullo

Дарья Криволапова