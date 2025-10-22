Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае ликвидировали

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали горение в экопарк-отеле «Апартель» в Красноярском крае. В результате пожара сгорели три корпуса, другие восемь удалось сохранить, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции. Сотрудники МЧС применили беспилотник для разведки места пожара. По предварительной информации, причиной пожара стал «аварийный режим работы электрооборудования».

Площадь пожара в экопарк-отеле составила 900 кв. м, для его тушения задействовали шесть единиц техники и 24 человека. По последней информации, незначительные ожоги получили два человека, им не потребовалась госпитализация. Эвакуировали 90 постояльцев отеля. Управление прокуратуры по Красноярскому краю организовало проверку по факту происшествия.

Никита Черненко