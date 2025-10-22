Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае локализован

Сотрудники МЧС локализовали пожар в экопарк-отеле в поселке Емельяново в Красноярском крае. Площадь возгорания составила 900 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

О пожаре в отеле стало известно ранее. Огонь распространился на несколько деревянных корпусов, для его тушения привлекли шесть единиц техники и 24 специалистов. Пострадал один работник отеля, 90 человек эвакуировали.

Управление прокуратуры по Красноярскому краю организовало проверку по факту происшествия. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Никита Черненко