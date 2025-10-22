Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Константиновском районе в ДТП с опрокидыванием погиб пассажир

На 1 км автодороги х. Ермилов — х. Вифлянцев Константиновского района утром 22 октября при опрокидывании «ВАЗ-2112» погиб 23-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, водитель и пассажир получили травмы и доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят расследование.

Наталья Белоштейн

