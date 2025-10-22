Двух зацеперов с ожогами 75 и 90% тела доставили в ПИМУ из Воронежа и Ставрополя

В реанимационное отделение ожогового центра Приволжского медуниверситета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде доставили двух подростков из Воронежа и Ставрополя. Оба получили травмы, забравшись на электричку. О состоянии детей рассказал врач-анестезиолог университетской клиники Артем Пушкин.

Из Воронежа поступил 11-летний мальчик, у него поражено до 90% поверхности тела. Из Ставрополя доставили 16-летнего пациента с ожогом пламенем вольтовой дуги на 75% поверхности тела. Пострадавшие находятся в сознании, дышат самостоятельно. Врачи перевязывают раны, уточняют глубину термического поражения, определяют хирургическую тактику и тактику интенсивной терапии.

Как писал «Ъ-Приволжье», ежегодно в ожоговые отделения ПИМУ поступают не менее 10-15 подростков из разных регионов страны с электротравмами, полученными на железнодорожном транспорте.

Елена Ковалева