Три «зацепера» поступили в нижегородский ожоговый центр ПИМУ за два месяца

За август-сентябрь 2025 года в ожоговый центр Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде поступили три «зацепера» с ожогами. Как сообщили в вузе, ежегодно в ожоговые отделения университетской клиники ПИМУ поступают с электротравмами не менее 10-15 подростков из разных регионов, из них до трех человек из Нижегородской области.

Пики происшествий фиксируют в мае, в летние каникулы и в начале сентября. Подростки ради острых ощущений и красивых кадров приближаются к проводам под напряжением почти в 28 тыс. вольт, в 125 раз превышающем смертельный порог. Руководитель Ожогового центра Игорь Арефьев поясняет, что это не классический ожог: вольтовая дуга приводит к глубоким термическим ожогам, когда выгорают не только кожа и подкожная клетчатка, но также мышцы и сухожилия, ток воздействует на все системы и внутренние органы человека.

Недавно санавиация доставила из Воронежа 15-летного подростка с площадью поражения около 75% поверхности тела. Он забрался на электропоезд и получил мощный разряд, от которого упал с высоты несколько метров. Кроме ожогов, у пациента поражено сердце, легкие и спинной мозг. Травмы привели к временному параличу ног. Благодаря усилиям врачей в Воронеже подростка вернули к сознанию, у него восстановилась сердечная деятельность и движение в ногах. Для дальнейшего лечения юношу транспортировали в Нижний Новгород.

Ранее в ожоговый центр поступили 21-летний житель Пензы с поражениями более 50% поверхности тела и 14-летний подросток из Курска с ожогами 76% тела. Они также получили электротравму на железнодорожном транспорте.

Галина Шамберина