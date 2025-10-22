В Ростовской области реже всего в ДТП попадали автомобили BMW

В Ростовской области 72,9% автомобилей с пробегом не старше пяти лет не участвовали в дорожно-транспортных происшествиях, а лидером по безаварийности стала марка BMW с показателем 82%. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

Наименьший показатель аварийности также показали автомобили Toyota (75,8%), LADA (75,6%), Hyundai (70,7%), Kia (66,9%) и Volkswagen (66,7%). Среди конкретных моделей первое место занимает LADA Granta с показателем чуть более 70%.

«По нашим данным, с 2023 года в России доля авто в возрасте до пяти лет без ДТП выросла более чем на 2 процентных пункта. Этот тренд может быть обусловлен несколькими факторами: водители стали внимательнее относиться к вождению, а современные автомобили стали безопаснее за счет оснащения интеллектуальными помощниками, например, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и распознавания дорожных знаков и другими технологиями», — пояснил Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».

Константин Соловьев