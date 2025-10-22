Петербуржец через суд получил от УК почти 2 млн рублей за затопленную квартиру

Собственник квартиры на Южном шоссе с помощью судебных приставов добился от управляющей компании выплаты в размере почти 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Дело в том, что с января 2016 по апрель 2018 года квартиру затапливало четыре раза. Ущерб был причинен из-за ненадлежащего оказания услуг по содержанию общедомового имущества. В управляющей компании же в досудебном порядке отказались возмещать причиненный вред.

Смольнинский районный суд встал на сторону 48-летнего собственника, потребовав возместить ущерб, выплатить компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение требований потребителя.

В целях исполнения судебногно решения арестовали грузовик, принадлежащий коммунальной службе. В итоге организация погасила долг перед петербуржцем до начала торгов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Приморский районный суд приговорил генерального директора ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района» Дмитрия Захарова к четырем с половиной годам колонии строгого режима за взятки на сумму 9,5 млн рублей.

Андрей Маркелов