РФС и РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве

21 октября Российский футбольный союз (РФС) и Российский экспортный центр (РЭЦ) на форуме «Сделано в России» подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках партнерства организации планируют проводить совместные мероприятия, которые позволят «укрепить имидж» страны, а также продвигать инициативы под эгидой национального бренда «Сделано в России».

«У нас с коллегами общая цель — создавать и продвигать позитивный имидж России на международной арене. <...> Объединяя усилия с национальными бизнесом и ассоциируя друг с другом узнаваемые бренды, мы сможем создавать новые возможности для международного сотрудничества»,— сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

Вице-президент РЭЦ Татьяна Ан отметила, что бизнесу важно ассоциироваться с «сильными, узнаваемыми символами страны». По ее словам, футбол «обладает уникальной эмоциональной силой, которая усиливает доверие к бренду и формирует позитивный образ России за рубежом».

Арнольд Кабанов