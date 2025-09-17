Старооскольский горокруг Белгородской области ищет банк для кредита на 400 млн
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области ищет подрядчика для открытия кредитной линии с лимитом 400 млн руб. на два года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 164 млн руб. Согласно документации, процентная ставка — плавающая. Отмечается, что администрация горокруга хочет получить заемные средства в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 24 сентября, итоги подведут 26-го.
В начале апреля ВТБ выиграл контракт на открытие Старооскольскому горокругу кредитной линии с лимитом 200 млн руб.