Старооскольский горокруг Белгородской области ищет банк для кредита на 400 млн

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области ищет подрядчика для открытия кредитной линии с лимитом 400 млн руб. на два года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 164 млн руб. Согласно документации, процентная ставка — плавающая. Отмечается, что администрация горокруга хочет получить заемные средства в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 24 сентября, итоги подведут 26-го.

В начале апреля ВТБ выиграл контракт на открытие Старооскольскому горокругу кредитной линии с лимитом 200 млн руб.

Кабира Гасанова