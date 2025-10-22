Пассажиропоток на нижегородских скоростных судах в 2025 году сократился

В Нижегородской области завершился сезон навигации скоростных пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) компании «Водолет». За шесть месяцев «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» перевезли около 121 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Несмотря на увеличение количества направлений показатель снизился на 3% за год после роста на 54% в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скоростное судно «Валдай 45Р»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Скоростное судно «Валдай 45Р»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В этом сезоне «Водолет» впервые запустил рейсы до Перми и Твери, география речных маршрутов теперь охватывает 16 регионов России. СПК выполнили 144 межрегиональных рейса, обслужив 15,8 тыс. пассажиров. Самым популярным направлением стал маршрут Нижний Новгород — Казань, им воспользовались 13,1 тыс. человек

Среди пригородных направлений лидерами по пассажиропотоку стали маршруты до Бора (37,5 тыс. пассажиров), Городца (27,7 тыс.) и Макарьева (5,7 тыс.).

Как писал «Ъ-Приволжье», к 2030 году «Водолет» рассчитывает стать оператором скоростных пассажирских речных перевозок не только в Нижегородской области, но и в регионах Верхней Волги. Для развития маршрутной сети компании пока не хватает флота.

Елена Ковалева