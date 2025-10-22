Средняя цена домов в Сочи упала вдвое впервые за шесть лет

Рынок частных домов в Сочи впервые за шесть лет показал снижение: средняя стоимость объектов упала почти вдвое — с 58 млн руб. в начале 2024 года до 33 млн руб. в октябре 2025-го. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты агентства недвижимости «Оникс-Недвижимость».

В период с 2020 по 2024 год на курорте наблюдалось удорожание загородной недвижимости. Средняя цена домов выросла почти втрое: с 20,7 млн руб. в 2020-м до пиковых 58 млн в январе 2024-го. Причинами роста стали повышенный спрос, ограниченное предложение и активность инвесторов, которые рассматривали Сочи как альтернативу депозитам и зарубежным вложениям.

К середине 2024 года ситуация изменилась: часть покупателей зафиксировала прибыль, а новые сделки стали заключаться на более взвешенных ценовых уровнях.

К началу 2025 года средняя стоимость частного дома опустилась до 29,7 млн руб. — минимума за несколько лет. Однако к осени рынок показал признаки стабилизации: в октябре средняя цена выросла до 33,3 млн руб. По мнению экспертов, текущие показатели отражают переход в состояние баланса после периода перегрева.

Снижение активности в среднем сегменте компенсируется устойчивым спросом на премиальные объекты. В октябре 2025 года самый дорогой дом выставлен по цене 1,7 млрд руб. — это двухэтажный особняк площадью 632 кв. м на участке 30 соток в Красной Поляне. Несмотря на общее падение средних цен, верхний сегмент остается стабильным и демонстрирует долгосрочную устойчивость.

По оценке «Оникс-Недвижимость», 2025 год стал поворотным для сочинского рынка загородной недвижимости. Массовый сегмент корректируется из-за падения покупательной способности и роста издержек строительства, а высокобюджетные объекты удерживают позиции. На фоне снижения общего объема сделок цены возвращаются к рациональному уровню, что позволяет избежать резких колебаний и создает базу для устойчивого развития в 2026 году.

Анна Гречко