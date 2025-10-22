Первый день третьего тура Лиги чемпионов получился богатым на голы. В девяти матчах было забито 43 мяча. Самой результативной оказалась встреча в Ливеркузене, где «Пари Сен-Жермен» разгромил «Байер» (7:2). За развитием событий на футбольных полях Европы следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В матчах первого игрового слота «Барселона» предсказуемо разобралась дома с «Олимпиакосом» (6:1). А вот «Кайрат» на своем поле обыграть кипрский «Пафос» не смог, хотя гости почти весь матч провели в меньшинстве из-за красной карточки. Встреча завершилась вничью (0:0). Возможно, клубу не хватило поддержки родных трибун.

После ажиотажа, который устроил в Казахстане мадридский «Реал», к «Пафосу» болельщики отнеслись, мягко говоря, спокойно. Об этом говорил капитан «Кайрата» Александр Мартынович: «Продали только 50% билетов. Хотелось бы, чтобы на домашних матчах у "Кайрата" был полный стадион.

А в квалификации это нас и отличало, что трибуны, болельщики гнали команду вперед».

К счастью, это был единственный матч без голов в этот день. ПСЖ так же, как и «Барселона», порезвился в матче против «Байера». Эта игра была наполнена событиями. Уже в первом тайме арбитр назначил два пенальти, показал две красные карточки, и к перерыву парижане вели (4:1). Но самый красивый мяч забил издалека Хвича Кварцхелия. В итоге встреча завершилась победой Парижа со счетом 7:2.

Чуть менее результативно получилось в Эйндховене, где ПСВ сотворил главную неожиданность вечера. Хозяева разгромили «Наполи» со счетом 6:2. Также к неожиданностям можно отнести крупное поражение мадридского «Атлетико» в Лондоне от «Арсенала» (0:4). Да, хозяева были явными фаворитами, но то, что команда Диего Симеоне пропустит четыре мяча, представить было сложно. Первый тайм завершился вничью (0:0), а после перерыва лондонский клуб просто «разорвал» Мадрид.

В остальных матчах дня все шло своим чередом. «Ньюкасл» обыграл дома «Бенфику» (3:0), а «Манчестер Сити» оставил не у дел «Вильярреал» (2:0). 22 октября третий тур общего этапа завершится, и в центре внимания, конечно же, будет классика европейского футбола: «Реал»—«Ювентус». Команды провели уже 22 матча, и даже нынешние наставники клубов в таких противостояниях участвовали.

Только вот сейчас, к сожалению, равной борьбы ждать не стоит, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «Обязательно нужно вспомнить о том, что в последних 13 матчах дома в Лиге чемпионов "Реал" выиграл 12. "Юве" вообще из последних 11 матчей на выезде в еврокубках взял только один. 19 октября "Юве" проиграл "Комо" (0:2). В Лиге чемпионов две ничьих.

"Юве" далек от своего лучшего состояния и едет в Мадрид в роли аутсайдера, который, думаю, будет мечтать о ничьей».

Кроме того, практически все эксперты уверены, что игра «Реал»—«Ювентус» будет результативной. Самый популярный счет у букмекеров — 3:1 в пользу хозяев. Эта встреча начнется 22 октября в 22:00. А чуть раньше, в 19:45, стартует игра, которая тоже наверняка без внимания российских болельщиков не останется: азербайджанский «Карабах» сойдется в Бильбао с местным клубом «Атлетик». Дело в том, что «Карабах» в первых двух турах одержал две победы, и посмотреть на игру легионеров, которые выступают в Азербайджане, будет по меньшей мере любопытно. Все в прямом эфире, как всегда, покажет онлайн-кинотеатр Okko.

