«ТНС-Энерго» в Ростове снизило отпуск электричества на 0,9% за девять месяцев

Компания «ТНС-Энерго» в Ростове-на-Дону за январь-сентябрь 2025 года отпустило 9,4 млрд кВт·ч электричества, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.

Поставки населению за девять месяцев составили 3,8 млрд кВт·ч. Показатель вырос на 0,7% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года. В сентябре отпуск электричества достиг 884 млн кВт·ч, увеличившись на 0,4% относительно сентября прошлого года.

«ТНС-Энерго Ростов-на-Дону» является гарантирующим поставщиком на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области. Компания находится под управлением ГК «ТНС-Энерго».

Константин Соловьев