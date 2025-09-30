Сети-менеджмент

В Стерлитамакском городском суде подходит к концу разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего сити-менеджера Салавата Игоря Миронова. По мнению гособвинения, господин Миронов превысил полномочия, передав электросети города в 50-летнюю аренду компании «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). В минувший понедельник представитель прокуратуры попросил суд приговорить бывшего мэра к шести годам лишения свободы. Подсудимый вину не признает. Господин Миронов, в частности, ссылается на решения арбитражных судов, которые признали сделку с АСТ законной. Оглашение приговора состоится через две недели.

Как стало известно «Ъ», бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову (занимал должность с апреля 2020 по октябрь 2024 года) грозит до шести лет лишения свободы за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом представитель гособвинения попросил судью Стерлитамакского городского суда Сергея Гришаева во время прений, состоявшихся в понедельник, 29 сентября. Адвокаты подсудимого просили вернуть дело прокурору, а в случае отказа вынести оправдательный приговор. В тот же день судья удалился в совещательную комнату.

Как ранее сообщал Ъ, господину Миронову инкриминируется подписание «заведомо невыгодного» концессионного соглашения между администрацией Салавата и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии». В 2020 году компании были переданы в аренду на 50 лет городские электрические сети, которые ранее были в хозяйственном ведении МУП «Электрические сети». Инвестор обязался вложить в их модернизацию 645 млн руб.

В результате аренды, полагали в СКР, была «фактически незаконно изъята из хозяйственного ведения муниципалитета система электросетевого хозяйства, что существенно ухудшило его финансовое положение, в связи с неполучением прибыли от пользования электросетями, которая была бы направлена на их модернизацию и развитие».

Аналогичные соглашения с АСТ тогда же подписали власти Стерлитамака и Ишимбайского района. Компания обязалась инвестировать в электросети Стерлитамака 2,49 млрд руб., а Ишимбайского района — 930 млн руб. Об уголовных делах по этим контрактам не сообщалось.

Ранее концессионное соглашение между АСТ и мэрией Салавата было предметом рассмотрения арбитражных судов. С иском о признании документа недействительным и применении последствий недействительности сделки в виде возврата электросетей обратно мэрии города обращалась прокуратура республики. Одним из основных доводов ведомства заключался в том, что спорный договор был подписан без проведения торгов, хотя интерес к электросетям также проявляло «Башкирэнерго». Три инстанции арбитражного суда не согласились с выводами прокуратуры. По их мнению, нарушений при заключении концессионного соглашения не было, а АСТ исполняет взятые на себя обязательства.

В апреле этого года Верховный суд России отказался рассматривать очередную жалобу прокуратуры, не найдя для этого оснований.

В конце августа Игорь Миронов попытался обратить внимание к уголовному разбирательству Уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. В обращении госпоже Москальковой бывший мэр Салавата, по данным «Ъ», настаивал на том, что процедура отбора концессионера была «проведена прозрачно и добросовестно», а электросетевое хозяйство города «осталось в муниципальной собственности и подлежит возврату». «Эти выводы подтверждены судами всех инстанций, включая Верховный суд РФ»,— отметил господин Миронов, посетовав, что его «уголовное преследование продолжается, словно судебных актов просто нет». По его мнению, ситуация может «подорвать принцип правовой определенности и авторитет судебной власти», а также отразиться на привлечении инвестиций на местах, так как чиновники будут опасаться заключать концессионные соглашения.

24 сентября из аппарата госпожи Москальковой сообщили, что «разделяют обеспокоенность, вызванную описанной в нем ситуацией». Однако, напомнили в ведомстве, что оценка доказательств виновности или невиновности подсудимых «находится в исключительной компетенции суда». В случае обвинительного приговора, отметили в аппарате омбудсмена, Игорь Миронов может подать «мотивированное обращение, приобщив к нему заверенные надлежащим образом копии всех состоявшихся судебных решений, а также апелляционных (кассационных) жалоб».

Оглашение приговора назначено на 14 октября.

