Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе

Президент Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Лаосе Сергея Жесткого. Указ опубликован на сайте официальных правовых актов. Другим указом президент освободил от этой должности Владимира Калинина.

«Назначить Жесткого Сергея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике»,— говорится в документе.

Сергей Жесткий имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Ранее он занимал должность заместителя директора Третьего департамента Азии МИД России.

Анастасия Домбицкая