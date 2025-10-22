Умные матрасы стали жертвой сбоя облачных сервисов Amazon

Одним из неожиданных побочных эффектов недавнего масштабного сбоя облачных сервисов Amazon (AWS) стало отключение или некорректная работа умных матрасов по всем США. Матрасы производства Eight Sleep используют облачное подключение к AWS для настройки и регулировки. Об этом пишет онлайн-издание Dexerto.

Сбой в облачных сервисах AWS произошел ночью 20 октября. И уже через короткое время производитель умных матрасов Eight Sleep был завален жалобами от возмущенных обладателей. Одни сообщали, что матрас «застрял» в режиме повышения температуры и настолько нагрелся, что спишь как в сауне. Кто-то, напротив, замерзал на слишком охладившемся матрасе. Другие жаловались, что кровать приняла наклонное положение и застряла в нем, а третьи на то, что матрас ни на что не реагирует ни через приложение, ни при нажатии кнопок на нем самом. Для большинства потребителей стало неприятным сюрпризом то, что матрас является умным только при наличии связи с облачным сервисом, а режима офлайн у него не предусмотрено.

Сбой AWS продолжался 15 часов. В течение этого времени не работали десятки популярных сайтов, приложений и онлайн-платформ, включая Roblox, Fortnite, Pokemon, Snapchat, Reddit, сайты компаний AT&T, Delta, United Airlines, McDonald’s, Disney и других. В Amazon объяснили, что сбой произошел из-за ошибки в обновлении системы доменных имен DNS.

Алена Миклашевская